Jan Vertonghen reprend l'entraînement avec Tottenham

(Belga) Jan Vertonghen a repris l'entraînement avec Tottenham après sa blessure aux ischio-jambiers, a annoncé le club londonien jeudi.

Vertonghen avait manqué les deux derniers matchs de Tottenham avant la trêve internationale en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Il avait également fait l'impasse sur les deux derniers matchs de qualification à l'Euro 2020 de la Belgique, en Russie et contre Chypre. Jeudi, Vertonghen et Tanguy Ndombele, touché à l'aine, ont recommencé à s'entraîner. "Début de la réintégration à l'entraînement. Ils seront évalués avant le match de samedi", a annoncé Tottenham sur Twitter. Tottenham a également précisé qu'Erik Lamela (ischio-jambiers) et Hugo Lloris (coude) continuent leur revalidation et sont indisponibles, tandis que le deuxième gardien Michel Vorm est blessé au mollet et reprendra l'entraînement le mois prochain. Samedi, Tottenham recevra Southampton pour les débuts sur le banc de touche de José Mourinho, nommé mercredi à la place de Mauricio Pochettino. (Belga)