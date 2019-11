Netflix a été touché par un problème ce jeudi

Le service de vidéo à la demande Netflix a connu une importante panne durant plusieurs heures jeudi après-midi. Vers 17h00, le problème technique semblait toutefois résolu chez la plupart des clients.





Les utilisateurs de la plateforme pouvaient s'y connecter mais recevaient un message d'erreur lorsqu'ils essayaient de lancer une vidéo. Netflix avait dès lors demandé à ses clients de retenter l'opération ultérieurement. La panne a touché tous les appareils depuis lesquels on peut se connecter à Netflix: télévisions, tablettes, smartphones et ordinateurs. On ignore pour le moment son origine.