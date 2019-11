La Chambre donne son feu vert à l'affectation du Fonds Blouses blanches

(Belga) La Chambre a approuvé jeudi à l'unanimité en plénière la proposition de loi qui organise l'affectation du Fonds Blouses blanches.

La création de ce fonds qui doit améliorer les conditions de travail dans le secteur infirmier suit l'adoption d'un amendement du PTB à la loi sur les douzièmes provisoires pour les mois de novembre et décembre. Mardi, un groupe de travail parlementaire s'est accordé sur la façon de répartir les 67 millions d'euros prévus encore pour cette année: 59 millions passeront par le Fonds Maribel social pour le personnel infirmier salarié du secteur hospitalier et à domicile et 8 millions bénéficieront au personnel indépendant des mêmes secteurs. Sur base annuelle, ce Fonds doit recevoir 400 millions d'euros. Un engagement a été pris par les différents partis pour que 100 millions soient prévus dans la prochaine loi ouvrant les douzièmes provisoires pour janvier, février et mars et que le fonds soit pérennisé dans le cadre des négociations gouvernementales. (Belga)