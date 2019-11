FOLLE course-poursuite entre des voleurs et la police à Tournai: ils se retrouvent à moitié nus dans un champ pour échapper à la condamnation

Une course-poursuite, particulièrement animée, pour les policiers de Tournai, s'est déroulée dans la nuit de mercredi à jeudi. Les policiers ont eu affaire à des voleurs dans la zone commerciale de Froyennes. Ces derniers venaient de dérober des parfums et ont tout fait pour échapper aux forces de l'ordre.

Les malfrats se sont répartis dans deux véhicules. Immédiatement près le braquage, les agents ont pris en chasse la voiture, une Opel. Le conducteur monte sur un talus et file en direction de la E42 Tournai-Mons. Sur l'autoroute, le passager attrape un extincteur et aveugle le véhicule de police juste derrière. L'Opel et ses 2 occupants ont réussi à prendre la fuite.

Dans le même temps, d'autres policiers prennent en chasse leurs complices à bord d'une camionnette blanche. La camionnette traverse un parking pour éviter un barrage puis fonce à contre-sens sur l'autoroute en direction de Menin.



Ils ont été interpellés



Poursuivis par 5 voitures de police et un hélicoptère, les fuyards s'arrêtent sur la bande d'urgence et poursuivent leur route à pied. Ils décident alors d'enlever leurs vêtements et de les jeter dans un champ.

Des riverains, surpris de voir deux inconnus courir à moitié nus, préviennent la police. Les deux suspects sont finalement interpellés.

Ils doivent être entendus par la juge d'instruction. Les parfums de luxe n'ont pas encore été retrouvés.