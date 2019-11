Temps généralement sec avec des éclaircies vendredi

(Belga) Vendredi matin, quelques faibles précipitations seront encore possibles localement et des nuages bas limiteront toujours la visibilité en Haute Belgique. Mais le temps deviendra ensuite sec avec des éclaircies parfois larges, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Toutefois, quelques nuages bas pourront subsister en Ardenne. Les maxima oscilleront entre 6 degrés en Hautes Fagnes et 10 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de sud revenant vers l'est-sud-est.

Vendredi soir, la nébulosité augmentera mais le temps restera encore temporairement sec. Puis durant la nuit, quelques faibles pluies localisées seront possibles sous une nébulosité généralement abondante. Les minima se situeront entre 2 et 7 degrés. Samedi, il fera nuageux avec un peu de pluie sur l'ouest puis généralement sec. Le mercure atteindra les 7 à 11 degrés. Dimanche, un temps généralement sec et des éclaircies sont attendues. Il fera doux avec des maxima entre 7 et 12 degrés.