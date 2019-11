Le ministre de la mobilité François Bellot se dit CONTRE la taxation kilométrique: "Il y a déjà les accises"

Le ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, s'est déclaré hostile à l'introduction d'une taxe kilométrique intelligente pour les voitures à Bruxelles au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL.

La région bruxelloise veut avancer sur la taxation kilométrique intelligente pour remplacer l'actuelle taxe de circulation. Au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL, le ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot s'est dit plutôt hostile à l'instauration d'une telle mesure.

"Il y a déjà une taxation au kilomètre, ce sont les accises. Payer des accises et payer une taxe kilométrique, ça fait beaucoup. Taxer sur le C02, je n'ai aucun problème là-dessus, il faut essayer d'améliorer la situation. Mais je suis plus pour des mesures d'interdiction et des mesures de taxation", a-t-il indiqué.

Avec une telle proposition, la région espère réduire les embouteillages notamment aux heures de pointe. Cette taxation dite intelligente s'opère déjà dans des villes telles que Londres et Stockholm et cela semble concluant. "S'ils font ça à Bruxelles, les travailleurs feront une telle pression sur leurs employeurs qui délocaliseront vers la périphérie. C'est un mécanisme que l'on voit déjà aujourd'hui et qui s'accentuera à mon avis", a assuré le ministre de la mobilité.