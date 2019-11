Budget des soins de santé: la proposition de Maggie de Block examinée ce matin par le conseil des ministres

Le budget 2020 des soins de santé est présenté en conseil des ministres ce vendredi. Pour rappel, ce budget devait être voté fin octobre au sein de l'INAMI, qui regroupe les mutuelles, les partenaires sociaux et le gouvernement fédéral, mais le gouvernement s'est abstenu. Cette abstention a automatiquement recalé le projet, pour le laisser entre les mains du gouvernement, pourtant minoritaire. Cette situation n'était jusque là jamais arrivée.

La ministre de la santé en affaires courantes, Maggie de Block, estimait que ce budget ne profitait pas assez aux patients, et trop aux hôpitaux. Elle a donc déposé une nouvelle proposition de budget qui sera examinée ce vendredi matin par le conseil des ministres.





Que contient cette proposition?

Premier point de cette proposition : le budget est à l'équilibre. Pour les patients, les médicaments de plus de 12 ans coûteront moins cher, et la contraception sera remboursée jusqu'à 25 ans, au lieu de 21 ans jusqu'ici. Cette extension du remboursement de la contraception coûtera 6,9 millions d'euros par an.

Les économies sont principalement réclamées au secteur pharmaceutique, longtemps accusé d'être trop favorisé par la politique en matière de soins de santé. Les honoraires des médecins seront indexés, ce qui pourrait provoquer une augmentation du prix des consultations si les médecins la répercutent.

Quant à la dette, elle ne devrait pas être reportée sur les années à venir.

Un point de déception subsiste tout de même pour le secteur : les propositions de modernisation du système de soin n'ont pas été entendues, selon le docteur Philippe Devos, président de l'ABSYM, syndicat médical. "Nous sommes heureux que dans un cadre de déficit, on maintienne un budget des soins de santé au niveau auquel il doit être pour soigner toute la population. C'est une excellente nouvelle. Malheureusement, nous déplorons que toutes les propositions de modernisation de la médecine, elles, ne soient pas financées dans ce budget. C'est un peu dommage."

Enfin, l'enveloppe de 67 millions prévue pour le fond blouses blanches n'est pas reprise dans ce budget. Cette enveloppe devrait être reprise dans un autre budget ultérieurement.