A Wavre, les riverains EXCÉDÉS par les embouteillages: comment la ville entend fluidifier le trafic?

Le contournement nord de Wavre agite la vie locale depuis 40 ans. La ville souhaite tracer une rocade entre la N25 et le zoning Nord pour désengorger Wavre et fluidifier le trafic. Mais sur place pas mal de comités, d'habitants et d'associations de protection de la nature s'y opposent parlant de désastre écologique. Des communes comme Beauvechain et Grez-Doiceau sont contre également, elles redoutent un effet d'appel du trafic sur leur territoire.

Face à eux, une poignée d'habitants de la chaussée d'Ottenbourg et du quartier de la gare à Basse-Wavre soutiennent le projet. Matin et soir, leur quartier est englué par le trafic des navetteurs. Des personnes qui quittent le zoning et transitent par les petites rues pour éviter l'accès à l'E411 très encombrée aux heures de pointe.

Pour les riverains c'est l'enfer. Ils ne supportent plus ces files interminables de voitures devant leur porte. Ils se mobilisent pour le contournement. Leur pétition a déjà récolté des centaines de signatures. Régulièrement, ils vont à la rencontre des navetteurs pour distribuer des tracts.