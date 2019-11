La reine Mathilde récompensée pour son dévouement social et humanitaire

(Belga) L'entreprise de presse allemande Hubert Burda Media a décerné jeudi le Charity Bambi Award à la reine Mathilde. Ce trophée est un hommage à son engagement pour les droits et l'éducation des femmes et des enfants et la lutte contre la pauvreté.

Chaque année, les rédacteurs en chef du conglomérat allemand attribuent, conjointement avec des experts de l'industrie du divertissement, le prix Bambi à une personnalité nationale ou internationale. La liste des lauréats précédents compte différentes personnalités médiatiques et politiques telles qu'Elton John, Bill Clinton ou encore Orlando Bloom. Jeudi soir, à Baden-Baden, et sur les écrans de la chaîne de télévision allemande "Das Erste", la souveraine belge recevait le prix Bambi dans la catégorie Charity. "La Reine des Belges s'acquitte de son rôle de souveraine bien au-delà des frontières de son pays. C'est en effet le bien-être de tous les êtres humains qui lui tient à cœur, et œuvrer pour cette cause est une vocation cruciale dans sa vie", a témoigné le jury remettant la récompense. "Sa majesté la reine Mathilde de Belgique est plus que la représentante d'un pays; elle est pour nous tous en Europe un modèle." Psychologue de formation, la souveraine s'implique particulièrement dans la lutte contre le cyber-harcèlement. En tant que présidente d'honneur d'Unicef Belgique et de la fondation Child Focus, elle s'investit pour les enfants disparus et sexuellement exploités à l'échelle mondiale. En 2017, son engagement était déjà récompensé par le prix allemand du développement durable. (Belga)