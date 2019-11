Conseil des ministres - 200 millions d'économies sur le pharma au bénéfice du patient et du prestataire de soins

(Belga) Le conseil des ministres a approuvé vendredi le budget des soins de santé 2020. Il réduira de 65 millions d'euros par an le coût des soins de santé pour le patient et indexera les honoraires des prestataires de soins, au prix de quelque 200 millions d'euros d'économies sur le secteur pharmaceutique.

Grâce à une réduction du montant du ticket modérateur sur une série de médicaments, les patients devront débourser 58 millions d'euros par an de moins, a confirmé la ministre de la Santé, Maggie De Block (Open Vld). Sont concernés des médicaments traitant l'ostéoporose, l'asthme, l'hypertension, l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, la dépression, certains cancers, etc. Près de 7 millions d'euros sont aussi dégagés pour étendre le remboursement des moyens de contraception et de la pilule du lendemain, ajoute la ministre Open Vld. Actuellement, seuls les jeunes de moins de 21 ans entrent en ligne de compte pour le remboursement. A partir de l'an prochain, l'État remboursera intégralement les moyens contraceptifs jusqu'à 25 ans et la pilule du lendemain sera gratuite pour toutes les femmes, quel que soit leur âge. En outre, les honoraires des prestataires de soins seront entièrement indexés, confirme la ministre. La norme de croissance de 1,5% leur est aussi intégralement octroyée. Pour permettre ces dépenses tout en gardant le budget des soins de santé à l'équilibre, des économie seront réalisées sur le secteur pharmaceutique. Il s'agit principalement d'économies sur les médicaments depuis longtemps sur le marché et sur les médicaments biologiques. Au total, l'économie sur le secteur pharmaceutique s'élève à 178 millions d'euros en 2020 et à 218 millions d'euros à partir de 2021. Ces mesures devraient entrer en vigueur au 1er avril 2020. Aucune économie n'est prévue au sein des autres secteurs de soins. Après le rejet, le 21 octobre dernier par le Conseil général de l'Institut national de l'Assurance Maladie-Invalidité (Inami), du budget 2020 des soins de santé tel qu'il avait été élaboré par les organismes assureurs (mutualités) et les prestataires de soin, la balle était revenue dans le camp du gouvernement. Par son abstention, le gouvernement avait empêché un vote favorable. Mme De Block invoquait notamment la place trop peu centrale accordée au patient et le non-respect d'objectifs budgétaires. (Belga)