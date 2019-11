Un prêtre belge condamné pour pédophilie aurait fait d'autres victimes en Centrafrique: des journalistes de CNN l'ont retrouvé

Des reporters de CNN ont retrouvé le père Luk Delft en Afrique. Ce prêtre belge avait été condamné chez nous il y a 18 ans pour des actes de pédophilie. Le même genre de plaintes a été déposé en Centrafrique où il travaille aujourd'hui.

La scène est saisissante, l'équipe de CNN coincent le Père Delft dans son bureau. Une journaliste l'interpelle : "Bonjour Père Delft, nous voulions vous poser quelques questions. Nous voulions savoir si vous aviez recommencé." Le prêtre tente alors d'échapper aux questions.

En 2001, l'homme clérical avait abusé de deux jeunes garçons à Gand. La justice belge l'avait alors condamné. Il vit aujourd'hui en Centrafrique où il aurait fait d'autres victimes.

"Il m'achetait des habits et me donnait de l'argent"

À son arrivée en 2013 dans la ville de Kaga Bangoro, Luk Delft est président de l'association Caritas Centrafrique. Dans un camp pour déplacés, il rencontre Alban. Le jeune homme vivant avec son père a 13 ans quand le père Delft abuse de lui. L'équipe de CNN l'a rencontré pour recueillir son témoignage.

"Nous étions amis, confie Alban visiblement troublé de revoir la photo de Luk Delft que lui présente la journaliste. Il m'achetait des habits et me donnait de l'argent. Chaque matin je lui disais "merci" avant qu'il parte travailler. C'était la base de notre relation."

Le jeune homme lâche ensuite: "C'est horrible ce qu'il m'a fait. Quand vous me montrez sa photo, cela me bouleverse. Je ne veux plus voir ce visage. Je suis très bouleversé."

Son témoignage est pris au sérieux par les autorités de Bangui où une procédure judiciaire a été ouverte. De son côté, la congrégation des Salésiens se défend. La mission du père Delft était claire : collecter des fonds, assurer des tâches logistiques sans s'approcher des enfants.

Le Père Delft mis dans l'embarras

Les reporters de CNN ont mis le prêtre devant ces accusations. La journaliste lui demande : "Connaissez-vous Alban ? Il dit qu'il avait 13 ans quand vous l'avez maltraité. vous vous souvenez de lui ?" Acculés par ces questions, Luk Delft reste sans voix avant que la journaliste ne poursuive "cela ne vous dérange pas d'entendre que des enfants ont dit cela à votre sujet ?" Le prêtre semble alors ne pas se rappeler du jeune garçon et balbutie "Alban ? bah... Non."

Le Père Delft a depuis été remercié par l'association Caritas. Une enquête canonique est ouverte en parallèle de l'enquête judiciaire.