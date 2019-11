Accès aux attractions, spectacles en primeur, surprises: une association belge met des étoiles dans les yeux de ces enfants

L'ASBL belge Pêcheur de Lune a décidé de réaliser le rêve de 350 enfants. Ces derniers ont eu accès au parc Disneyland Paris, avec une série de privilèges. Un véritable séjour VIP dans un parc toujours aussi merveilleux.

L'ASBL Pêcheur de Lune permet chaque année à des milliers d'enfants de profiter d'activités diverses. Ces jeunes sont malades ou vivent des situations difficiles. L'objectif de la manoeuvre est de leur offrir une parenthèse enchantée, afin de leur faire oublier leurs tracas et de faire de leur vie, le temps d'une journée, un rêve à part entière. Ils sont entre 3.500 et 4.000 à bénéficier de ces projets chaque année.

"Ici, on oublie tout et on profite de la magie de Disney", résumé la maman de la petite Lisa, atteinte d'autisme, qui a eu l'occasion de danser aux côtés de ses personnes préférés. "Vraiment, je suis content de leur petit cadeau, j'ai beaucoup aimé", clame de son côté Yaya, atteint d'une maladie rare et hospitalisé lors des deux derniers mois.

Le programme de la journée est pour le moins riche: découverte des attractions, bien sûr, mais aussi invitation à découvrir les nouveaux spectacle en avant-première. Pour ponctuer la journée, le footballeur Neymar a même accepté de prendre quelques photos avec le groupe. Une journée au paradis pour ces enfants, dont le quotidien n'est pas toujours rose.