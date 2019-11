Bruxelles-Propreté se croise les bras cette semaine, les déchets s'accumulent: "On respecte le règlement de travail"

En raison d'un mouvement de mécontentement de certaines équipes de Bruxelles-Propreté, les collectes en sacs blancs sont partiellement perturbées depuis mardi. Ce vendredi, ils n'ont réalisé qu'une collecte sur trois. Bruxelles-Propreté demande aux habitants dont les sacs n'auront pas été collectés de les rentrer et de les représenter à la collecte suivante.

Michel Piersoul, représentant syndical SLFP, explique que c'est lié aux nouvelles réglementation. La direction générale de Bruxelles-Propreté veut adapter le "fini-fini", un système selon lequel le personnel présent est libéré dès que les deux tiers des camions d'un secteur sont rentrés au dépôt. Il est question d'augmenter ce seuil à 90%. Ce point a été mis en concertation sociale le 5 décembre prochain.

"Les travailleurs respectent la réglementation à la lettre, et le résultat se trouve dans les rues", explique Michel Piersoul.

Pour plus de sécurité

Cette mesure viserait à limiter la précipitation des travailleurs afin d'augmenter la sécurité au travail. Selon Bruxelles-Propreté, le rythme de travail n'ayant cessé d'augmenter ces dernières années en raison des difficultés liées à la mobilité et de l'augmentation des kilomètres parcourus liée à la réforme des collectes de 2017, la proposition vise d'une part à lancer une réflexion sur la stratégie à mettre en œuvre pour diminuer le nombre d'accidents de travail et la charge psycho-sociale et d'autre part à faire prendre conscience aux équipes de collecte de la nécessité de mieux tenir compte des autres usagers de la route.

"On a un peu moins de 2 accidents de travail au porte-à-porte par jour pour des centaines de personnes, ce qui n'est pas énorme", estime Michel Piersoul. "A Bruxelles, si tu ne te dépêche pas, tu te fais insulter par les automobilistes ou tu risques de bloquer un tram. Le personnel est donc habitué à travailler vite. Aujourd'hui, une partie des travailleurs a décidé de respecter à la lettre le règlement d'enlèvement en faisant un côté à la fois, avec un seul sac dans chaque main et en respectant la pause prévue. Ils ont ainsi montré qu'ils n'ont pas réussi à terminer leurs tournées".