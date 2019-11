Wall Street termine dans le vert, rassurée par la consommation américaine

(Belga) La Bourse de New York a terminé la semaine en hausse vendredi, portée par un indicateur jugé rassurant sur la consommation aux Etats-Unis et peu affectée par des messages contradictoires sur le front commercial.

Le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, est monté de 0,39% pour terminer à 27.875,62 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 0,16%, à 8.519,88 points et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,22% à 3.110,29 points. La confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est améliorée en novembre, contredisant les attentes des analystes, selon l'estimation finale de l'enquête de l'Université du Michigan publiée vendredi qui met en avant l'amélioration des revenus des ménages. L'indice de confiance s'est établi à 96,8 points contre 95,5 points à fin octobre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur un léger recul à 94,9 points. Ce chiffre est diffusé à l'issue d'une semaine globalement positive pour le secteur de la grande distribution, plusieurs grands noms du secteur (Macy's, Target, Lowe's) ayant fait part ces derniers jours de résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes de Wall Street. "Les dépenses des consommateurs représentent plus de deux tiers de l'économie américaine. Le fait qu'elles soient aussi solides, particulièrement à l'approche des fêtes de fin d'année, est significatif", observe Adam Sarhan de 50 Park Investment. Les investisseurs sont par ailleurs restés attentifs aux derniers développements de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Les deux parties ont délivré des messages contradictoires vendredi sur la possibilité de mettre fin à leur bras de fer engagé il y a un an et demi, Donald Trump estimant qu'un accord était toujours à portée de main quand son homologue chinois Xi Jinping s'est dit prêt à en découdre. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones a a reculé de 0,46%, tout comme le Nasdaq (-0,25%) et le S&P 500 (-0,32%). Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans de la dette américaine s'établissait à 1,771%, en léger repli par rapport à sa clôture de la veille (1,772%). (Belga)