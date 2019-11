Mission économique en Chine - La mission économique belge en Chine cible de cyberattaques massives

(Belga) La délégation belge en Chine a été victime lundi dernier d'attaques informatiques massives. Geert Baudewijns, expert au sein de Secutec, une société spécialisée contre les pirates informatiques, et présent en Chine l'a confirmé. "C'était pire que prévu, mais heureusement, nous étions préparés", a-t-il expliqué. Il a enregistré 135 attaques par heure lundi après-midi.

Geert Baudewijns compte parmi ses clients un certain nombre de participants à la mission économique en Chine. Il conseille également les autorités publiques en matière de cybersécurité. Mais ce qu'il a vécu en Chine l'a surpris. "Nous savions qu'il y avait des problèmes de sécurité du trafic internet en Chine, mais c'était pire que ce que j'imaginais." L'expert a utilisé la méthode "honeypot", amenant plusieurs ordinateurs en Chine, dont certains très sécurisés et d'autres pas, pour voir ce qu'il se passerait. Il a rapidement remarqué que plusieurs serveurs tentaient systématiquement de s'introduire dans les PC. Selon l'expert en informatique, deux tentatives d'installation d'une application ont même été effectuées, de sorte que même à l'avenir, une fois de retour en Belgique, l'application puisse obtenir de nouveaux renseignements. Même si la délégation était préparée à des attaques, Geert Baudewijns craint que certaines entreprises participantes aient sous-estimé le danger. "Je ne peux que recommander à tout le monde de réinitialiser tous les appareils et de changer tous les mots de passe lorsqu'ils rentrent chez eux", a-t-il ajouté. Avec ce qu'il a vu en Chine, l'expert formulera également une série de recommandations aux voyageurs amenés à se rendre en Chine à l'avenir. (Belga)