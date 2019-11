Ces chiens sont identiques à 99%: la police chinoise CLONE six chiots pour renforcer sa brigade canine

La police de Pékin a présenté cette semaine ses nouvelles recrues canines. Six chiots, des bergers belges. Leur particularité ? Ils ont tous été clonés et possèdent un ADN identique à 99%.

Ces chiens sont nés d'une collaboration entre Sinogene, une entreprise privée spécialisée dans le clonage d'animaux domestiques, basée dans la capitale chinoise et la brigade canine de la sécurité publique de Pékin.

Concrètement, sur les six chiots présentés, quatre proviennent d'une portée commune, née de la reproduction de deux bergers belges reconnus pour leurs qualités au sein de la police chinoise. Le résultat est saisissant: ces six chiens ont aujourd'hui un ADN identique à 99% et atteignent des performances inédites à l'âge de quatre mois seulement.

Le succès est tel que la police chinoise envisage de poursuivre dans la voie du clonage, en créant notamment une banque de matériel génétique, sélectionné parmi les chiens les plus performants de la brigade.

Ce n'est pas la première fois que la Chine fait parler d'elle pour une affaire de clonage. En septembre, une entreprise de Pékin parvenait à cloner un chat sur base du matériel génétique d'un animal décédé sept mois plus tôt. Depuis 2017, Sinogene a déjà cloné une bonne quarantaine de chiens.