Prévisions météo: de bonnes nouvelles en vue

Après quelques pluies samedi matin, le temps devrait rester sec ce week-end avec des températures très douces en journée.





Samedi, après quelques pluies résiduelles, le temps redeviendra plus sec avec des éclaircies qui se propageront à partir de l'est du pays, pour gagner les provinces de l'ouest en fin de journée. Le temps sera doux pour la saison avec des températures qui varieront entre 7 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 10 ou 11 degrés dans le centre et même éventuellement 13 degrés dans le nord de la province de Liège, selon les prévisions de l'IRM. Le vent sera faible à modéré d'est à sud-est. Dans la nuit de samedi à dimanche, il fera assez frais avec des températures qui redescendront entre -1 et +5 degrés. Dimanche, après dissipation des brouillards matinaux, le temps sera doux et ensoleillé. Des nuages reviendront ensuite à partir de la France en cours d'après-midi. Maxima de 9 à 12 degrés avec un vent généralement faible de sud-ouest ou de directions variables.