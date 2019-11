Metzert: 17 personnes hospitalisées suite à une intoxication au CO

Une soirée qui ne se passe pas comme prévu du côté d'Arlon. Quarante personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone: 17 personnes ont dû être hospitalisées.

Intoxication au monoxyde de carbone, CO, dans la salle communale de Metzert près d’Arlon. 40 personnes ont été évacuées. 17 personnes ont été hospitalisées. L'une des personnes est grièvement touchée. Certains ont été transférés vers un hôpital du Grand-Duché pour être mis en caisson. Les pompiers sont intervenus vers 20h38 et ne sont repartis qu’à minuit passé, le temps d’évacuer tout le monde et d’aérer toute la salle.

Les autorités communales sont descendues sur place.