Mouscron: une femme et sa fille happées par une voiture

Une femme âgée de 59 ans a été violemment percutée ce samedi matin à Mouscron. Ses jours sont en danger. Les faits se sont produits à hauteur de la rue Aloïs Den Reep. La victime et sa fille ont été percutées peu avant 6 h du matin par un véhicule circulant à grande vitesse. La mère a été trainée sur 400 mètres sous le capot du véhicule. Elle souffrirait d’un grave traumatisme crânien et a été transportée en milieu La fille, elle, est également blessé mais plus légèrement.

Des devoirs d’enquête sont en cours.