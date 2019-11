Vidéo choc à Liège: une mère bat sa fille, la police interpelle deux personnes

"Cette vidéo tourne sur Facebook. On peut y voir une femme frapper sa fille. Elle est filmée par un homme allongé dans le fauteuil qui ne bouge pas." Depuis vendredi soir, vous êtes nombreux à nous signaler via notre bouton orange 'Alertez-nous' la présence d’une vidéo sur Facebook qui fait état de violences parentales. Sur les images, depuis supprimées, on y voit une femme battre une fillette à deux reprises. La fillette est en pleurs. L’auteure des coups est la mère de la jeune fille. Les images sont filmées par un individu dont ignore le lien de parenté avec la fillette. Il pourrait s'agir du beau-père.

Le Parquet avisé

Peu avant 22h, deux interpellations dans la région liégeoises ont été effectuées et la vidéo a été supprimée. "Vers 20h hier soir, une policière de la ZP de Herstal a vu la vidéo sur Facebook, elle a averti immédiatement la Zone de Police de Liège. Les policiers liégeois ont alors effectué des recherches et identifié le titulaire du compte. Ils ont ensuite procédé à l'interpellation de 2 suspects", indique la zone de police de Liège.

Dès que la Police a une info sur un fait d'atteinte à l'intégrité physique, elle n'a pas besoin d'une plainte pour intervenir. Raison pour laquelle la zone de Police de Liège a pu rapidement et efficacement intervenir.

"Des devoirs judiciaires sont en cours, le Parquet a été avisé", conclut la zone de police de Liège qui conseille de composer le 101 afin de les avertir pour ce type de faits.