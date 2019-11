Des arbres distribués gratuitement dans 60 communes: un geste écologique important pour de nombreux Wallons

60 communes offrent des arbres à leurs citoyens ce weekend. L'occasion d'ajouter une nouvelle essence dans son jardin. Pour certains, planter un nouvel arbre est aujourd'hui devenu surtout un geste écologique.

Des files ont été observées dans des dizaines de communes de la région. Des citoyens sont venus chercher des cornouillers, des framboisiers, des hêtres, des charmes, mais surtout du vert, de l'air, du respirable.

"Avec la transition climatique et la crise écologique, on est très motivés. On a décidé de faire un petit quelque chose en venant prendre ces arbres", explique une citoyenne.

Un respect de la biodiversité mais aussi de l'environnement en général est ainsi observé. Pour grandir les arbres absorbent le dioxyde de carbone rejeté dans l'air. En moyenne un arbre nouvellement planté stocke entre 10 et 50 kilos de CO2 par an. Un excédent de pollution dont ils peuvent s'enrichir durant 80 ans. Une donnée pas assez prise au sérieux par le gouvernement selon des citoyens. "Le tord qu'on a eu était de trop couper les arbres et de déboiser un peu partout. Maintenant, on en paie les conséquences", estime l'un d'entre eux.

A Berloz, chaque année, de nouvelles perspectives écologiques voient le jour grâce à cette journée de sensibilisation de l'arbre. "Nous avons planté un verger communautaire avec 32 arbres fruitiers que nous avons obtenu de la Région wallonne", indique la bourgmestre Béatrice Moureau (PS).

Les communes espèrent recevoir davantage de subsides de cette Région wallonne pour assurer la transition écologique.