L'ONU suspend sa collaboration avec Caritas International suite aux accusations de pédophilie contre un prêtre belge

Les Nations unies ont suspendu leur collaboration avec la branche de Caritas International en République centrafricaine. La chaîne CNN avait récemment rapporté que le père Luk Delft, un Salésien condamné en Belgique pour des attouchements, avait commis de nouveaux faits en Centrafrique, où il travaillait comme secrétaire national de l'antenne centrafricaine de Caritas.

La collaboration entre les Nations Unis et l'ONG Caritas est suspendue le temps de l'enquête sur le père Luk Delft. C'est un porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, Jens Laerke qu'il l'a indiqué vendredi à CNN.

Luke Delft, âgé de 50 ans a été condamné en 2012 à un an de prison avec sursis probatoire pour avoir, onze ans auparavant, commis des attouchements sur deux garçons de 12 et 13 ans dans le dortoir de l'internat Don Bosco à Gand ainsi que pour possession de matériel pornographique sur son ordinateur. Une condamnation assortie de l'interdiction de travailler avec des enfants pendant dix ans.

Il ne devait entretenir aucun contact avec des enfants

La congrégation salésienne l'a alors envoyé en Centrafrique pour y occuper une fonction administrative auprès de Caritas. Cette ONG catholique a été fondée en Belgique pour soutenir les victimes de violences, de catastrophes naturelles et de la pauvreté. Dans celle-ci, il ne devait entretenir aucun contact avec des enfants mais, en juin, il est apparu qu'il aurait commis de nouveaux faits.

La congrégation l'a dès lors rapatrié en Belgique. Une plainte de victime aurait été enregistrée à son encontre récemment à Bangui. Le parquet de Louvain, en Belgique, a ouvert une enquête. "Nous sommes consternés par les accusations gravissimes d'abus sur mineurs visant un membre du personnel du réseau mondial Caritas qui travaillait en Centrafrique", a de son côté déclaré Caritas International.

"Des manquements graves dans nos mécanismes de prévention"

Caritas Belgique a également réagi aux mesures prises par l'ONU Selon sa porte-parole Julie Vanstallen, le père Luk Delft "travaillait pour Caritas Centrafrique, pas pour Caritas en Belgique. Donc pour l'instant, je pense que l'ONU a surtout mis les financements on hold au niveau de Caritas Centrafrique. En tant que Caritas Belgique on ne peut pas vraiment encore réagir à cela. Par contre, on est vraiment outrés."

La porte-parole reconnait "des manquements graves dans les mécanismes de prévention" et que l'ONG a "un gros travail à faire, surtout être plus sévère" sur elle-même. Un audit externe a été mis en place. "On espère que cet audit fera toute la lumière sur les manquements et sur les responsabilités des personnes" a signalé Julie Vanstallen.