Maltraitance infantile: comment réagir face à une scène de violence?

En Belgique, chaque jour, 5 enfants sont victimes de maltraitance. Que ce soit sur les réseaux sociaux, ou dans la rue, comment réagir face à ces faits de violence?

Deux personnes ont été interpellées vendredi en région liégeoise après la diffusion d'une vidéo montrant une dame frappant sa fille. Les images de cette violente agression avaient été diffusées sur les réseaux sociaux. Des images saisissantes qui interpellent. Alors que faire lorsque l'on est spectateurs de telles images ?

"Il n'y a pas grand chose à faire car on ne sait pas identifier ni le lieu, ni le moment. On ne sait pas toujours si la vidéo est récente, si elle concerne une famille en Belgique ou si elle a été importée. La seule chose à faire est de dénoncer la vidéo à la police", nous explique Bernard De Vos, délégué général aux droits de l'enfant.

2.053 interventions enregistrées en 2017

Et que faire si une telle scène de violence se déroule devant nos yeux? "Il faut encourager les personnes à réagir. La première chose à faire, si on a un contact régulier avec les victimes, est de leur suggérer une aide. Si on ne les connaît pas, il faut faire appel à des services spécialisés", éclaire Bernard De Vos.

Des services tels que l’Aide à la jeunesse ou encore SOS enfants. Autre solution: appeler le 103 ou la police. En 2017, 6.188 signalements ont été dénombrés par SOS enfants. Au total, environ 2.053 interventions ont été enregistrées.