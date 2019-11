Xavier, 34 ans, a disparu à Jumet: l'avez-vous vu?

A la demande du Parquet de Charleroi, nous diffusons l'avis de recherche suivant.

Le samedi 23 novembre 2019 dans le courant de la matinée, Xavier Rousseaux, un homme âgé de 34 ans, a quitté à pied son domicile situé Chaussée du Château Mondron à Jumet. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Xavier mesure 1m80 et est de corpulence normale. Il a les cheveux rasés châtain clair et il porte une barbe naissante.

Au moment de sa disparition il pourrait porter un manteau rouge et noir.