"On avait Ratatouille dans la salle": des souris aperçues en pleine séance de cinéma à Liège

Le centre-ville de Liège est infesté de souris. Ces dernières se rendent même au cinéma. Via le bouton orange Alertez-nous, des spectateurs nous décrivent leur mésaventure alors qu'ils venaient de voir un film au Palace.

Imaginez. Vous êtes installés confortablement au cinéma et vous laissez tomber un pop-corn. Soudain, vous remarquez du mouvement à vos pieds et ce n'est pas une nouvelle technologie 3D. Voilà ce qui est arrivé à Johan, 33 ans. "Je me suis aperçu que des souris me couraient dans les jambes. Une jeune fille s'est écriée 'Regardez, des souris grimpent aux murs !'. Entre les rires, les cris... On avait Ratatouille dans la salle", a confié le Liégeois au micro de Lise Cassoth.

Tout de suite après la séance, il raconte sa mésaventure sur la page Facebook du cinéma. Sur cette page, d'autres commentaires parlent de souris. Le phénomène est bien connu depuis deux ans déjà. "Le cinéma Palace est l'un de nos seuls citoyens qui est mitoyen au centre-ville, à proximité de bâtiments spécialisés dans la restauration. Le risque existe mais je pense qu'à notre niveau, il est assez bien maîtrisé", a expliqué Mohamaed Chfalmi , directeur d'exploitation du cinéma

Une entreprise contre les nuisibles intervient régulièrement dans l'établissement.