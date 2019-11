La décrue s'amorce sur la Côte d'Azur, deux personnes toujours disparues

La décrue s'est amorcée dimanche dans la plupart des zones touchées par des crues sur la Côte d'Azur, où Météo-France a levé sa vigilance rouge, mais les recherches se poursuivent pour retrouver deux personnes toujours portées disparues.

"Nous sommes dans un contexte global de décrue (...) mais la situation est loin d'être revenue à la normale", a déclaré à l'AFP le préfet du Var, Jean-Luc Videlaine.

Des trombes d'eau se sont abattues sur le Var et les Alpes-Maritimes entre vendredi et dimanche entraînant la crue de nombreux cours d'eau et coupant du monde plusieurs villes et villages.

Cet "épisode méditerranéen" a été d'une intensité "historique", selon M. Videlaine qui a souligné que "les dégâts seront certainement considérables".

Dans certaines zones du Var, il est tombé l'équivalent de deux à trois mois de pluie en 24 à 48 heures, a souligné VigiemétéoFrance.

A Roquebrune-sur-Argens, dans le Var, la rivière Argens est montée à plus de sept mètres, battant les records de précédentes crues en 2011. L'eau est entrée dans des restaurants, des maisons et la ville est restée inaccessible durant des heures.

Au total, les pompiers du Var et des Alpes-Maritimes ont effectué quelque 1.400 interventions, avec le renfort de collègues des départements voisins. Ils ont procédé à de nombreux hélitreuillages dans la nuit pour sauver des personnes menacées par les flots.

C'est au cours d'une de ces interventions qu'une embarcation de secours s'est renversée au Muy (Var). Les trois pompiers à bord et les trois civils qu'ils transportaient sont tous tombés à l'eau, et un des civils n'a pas été retrouvé.

Un septuagénaire est par ailleurs toujours recherché à Saint-Antonin-du-Var après être sorti de chez lui dans la nuit de vendredi à samedi, au moment des fortes pluies.

"Les recherches ont repris au lever du jour, dans les deux cas les perspectives sont inquiétantes", a déclaré le préfet du Var.

Il a toutefois souligné la forte implication des communes pour faire appliquer les consignes préventives de prudence, ce qui a permis de limiter le bilan humain.

Le trafic routier a repris sur l'autoroute A8; en revanche, de nombreux axes secondaires sont toujours fermés et la circulation des trains très perturbée entre Nice et Marseille.