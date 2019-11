Un dimanche sec avant quelques précipitations lundi

(Belga) Le ciel sera couvert dimanche après-midi, mais le temps restera sec. Il fera 11 degrés au maximum et le vent restera faible, selon les prévisions de l'IRM.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les nuages bas resteront présents avec un risque de brouillard en Ardenne. Minima entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 7 degrés sur l'ouest. Le vent sera faible de secteur sud, devenant modéré dans l'ouest. Lundi, les éclaircies seront plus rares, et du brouillard pourra se former en Ardenne. En cours de journée, le ciel se couvrira et de faibles précipitations sont attendues l'après-midi depuis la Côte. Le temps sec persistera probablement jusqu'en soirée dans l'est du pays. Maxima de 6 degrés en Hautes-Fagnes à 11 degrés dans le centre et le nord-est. Le vent sera modéré. Les conditions seront assez similaires mardi avec un risque de précipitation plus marquées dans la nuit de mardi à mercredi. (Belga)