Un girafon naît... 6 jours après le décès de son papa dans un zoo aux États-Unis

Au zoo de Cincinnati aux Etats-Unis, un girafon est venu au monde à peine 6 jours après le décès de son père prénommé Kimba. Quand on sait que l’espérance de vie d’une girafe se situe entre 20 et 30 ans, le courte période qui s’est écoulée entre la mort du père et la naissance du fils peut s’apparenter à une véritable coïncidence. Selon un communiqué du zoo, le fils et la mère se portent bien. La mère est âgée de huit ans.

"Nous sommes tous tristes que Kimba ne soit pas ici pour rencontrer son septième enfant, mais reconnaissants qu’il ait apporté une contribution si importante à la survie de son espèce", a fait savoir Christina Gorusch, la conservatrice des mammifères du zoo. Kimba, le papa du petit girafon, est décédé à l’âge de 12 ans des suites d’une procédure visant à réparer ses sabots.