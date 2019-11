Quatre morts en France et un décès en Italie en raison des intempéries

(Belga) Deux corps et la voiture d'un couple porté disparu ont été retrouvés dimanche à Tanneron dans le Var, portant le bilan des intempéries qui ont frappé la Côte d'Azur ce week-end à quatre morts, a annoncé la préfecture du Var. Une personne a par ailleurs perdu la vie dans le nord de l'Italie.

"Les services de sécurité et secours engagés sur les inondations dans le Var ont découvert, à Tanneron, deux corps sans vie et le véhicule du couple originaire de Grasse (Alpes-Maritimes) porté disparu", a indiqué la préfecture du Var dans un communiqué. L'Italie a elle aussi été la cible d'intenses intempéries qui ont provoqué l'effondrement d'une portion de viaduc autoroutier dans le nord du pays, sur l'A6 entre Turin et Savone (Ligurie). L'écroulement n'a a priori pas fait de blessés. Dans le Piémont voisin, une femme de 52 ans a par contre trouvé la mort dans sa voiture emportée par une rivière en crue. Après plusieurs heures de recherches, son corps a été retrouvé à bord du véhicule, dont les deux autres occupants étaient parvenus à s'extraire à temps, selon les médias. (Belga)