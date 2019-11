Glissement de terrain à Namur: y a-t-il un risque de nouvel éboulement dans un avenir proche?

De nouvelles expertises doivent être réalisées. Elles doivent déterminer si un nouvel éboulement est à craindre. Un ingénieur en mécanique des sols doit se rendre sur place. Des "témoins" ont été placés à différents endroits.

Dix riverains n'ont toujours pas pu regagner leur domicile a Namur après avoir été évacués samedi à la suite d'un glissement de terrain survenu rue Saint-Martin au pied de la célèbre citadelle, véritable symbole de la ville. La cause de ce glissement de terrain n'est pas encore déterminée. Elle pourrait être due à un chantier en contrebas du terrain. Des travaux de terrassement étaient en cours pour la construction d'un immeuble.

Y a-t-il un nouveau risque d'éboulement ? Une réunion doit se tenir ce matin pour décider de la suite des opérations. La Ville veut en effet réévaluer les risques avant de décider de la marche à suivre. Car pour le moment on ignore toujours si le terrain est stabilisé.

Un ingénieur en mécanique des sols doit se rendre sur place. Des jalons ont été placés sur la terre hier pour suivre l'évolution du mouvement. En fonction du résultat ce matin des décisions seront prises.

Les spécialistes envisagent deux hypothèses

Soit le glissement s'est fait de manière verticale, le terre s'est tassée et elle est désormais stable. Soit la zone est toujours en équilibre précaire et un nouveau glissement est possible. Dans ce deuxième scénario, les maisons en contrebas pourraient à tout moment se faire engloutir. Alors en attendant des résultats affirmatifs, les riverains ont interdiction de retourner chez eux.



(c) Belga