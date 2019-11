Prévisions météo pour cette semaine: les restes d'une dépression tropicale avant un air polaire

Ce lundi matin, le temps deviendra très nuageux sur l'ouest assez rapidement. Ailleurs, quelques éclaircies locales persisteront bien qu'en Ardenne, il y aura des nuages bas avec un risque de bancs de brouillard. En cours de journée, le ciel se couvrira à partir du littoral et de faibles précipitations sont attendues. Le temps sec et les éclaircies persisteront probablement jusqu'en soirée dans l'est du pays. Maxima de 6 degrés en Hautes-Fagnes à 10 ou 11 degrés dans le centre et le nord-est.

Demain, le ciel sera d'abord partiellement à très nuageux mais le temps deviendra temporairement plus sec. L'après-midi, le risque de quelques pluies ou d'averses augmentera à nouveau. Les précipitations devraient être plus marquées la nuit suivante. Les maxima seront compris entre 7 degrés sur les hauteurs ardennaises et 11 degrés en plaine, sous un vent généralement modéré de secteur sud.

Mercredi, à l'approche des restes de la dépression tropicale Sebastian, le temps deviendra très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses. Il fera également plus venteux avec un vent assez fort à fort de secteur sud, s'orientant au sud-ouest. Les rafales pourront atteindre localement 80 km/h. Les maxima seront compris entre 7 et 12 degrés.

Jeudi, le temps sera variable avec des averses. Les maxima se situeront entre 5 et 11 degrés. Le vent sera modéré, d'abord de secteur ouest à sud-ouest, virant ensuite au secteur ouest à nord-ouest.

Vendredi, de l'air maritime d'origine polaire affluera sur nos régions via la Mer du Nord. Le ciel deviendra alors plus changeant, avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux donnant parfois lieu à quelques averses locales. Les température amorceront une baisse de quelques degrés avec des maxima de 3 degrés en Hautes-Fagnes à 9 degrés au littoral. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest à nord-ouest.

Samedi, le temps sera faiblement variable avec de temps à autres des éclaircies et le risque d'une averse. Maxima autour de 7 degrés dans le centre.

Dimanche, quelques précipitations sont possibles sur le sud du pays, mais les prévisions sont incertaines. Maxima autour de 3 ou 4 degrés sur le centre.