Une voiture tente de s'engouffrer dans un tunnel SUBMERGÉ par les eaux en France (vidéo): "Certaines personnes sont irresponsables"

Les pluies d'une "intensité historique" qui s'abattent sur la Côte d'Azur française depuis vendredi, provoquant de violentes inondations, ont fait au moins 4 morts. Malgré les avertissements donnés par les autorités, certains automobilistes prennent de grands risques au volant de leur véhicule.

Quatre morts et des centaines de foyers inondés: un épisode méditerranéen a provoqué des crues très importantes dans les Alpes-Maritimes et le Var. Face à cette situation exceptionnelle, les autorités appellent à la vigilance. Les habitants sont invités à limiter leurs déplacements. Mais certains ne semblent pas prendre conscience du danger qui les guettent.

Preuve en est avec une vidéo partagée sur Facebook montrant une voiture tenter de traverser un tunnel pourtant submergé par les eaux à Cannes. Le niveau de l'eau empêche la traversée et les occupants du véhicule sont contraints d'en sortir. Heureusement, il n'y a pas de blessé. Une page Facebook reprenant les phénomènes météorologiques de la région dénonce un "comportement irresponsable".

Deux corps et la voiture d'un couple porté disparu ont été retrouvés dimanche à Tanneron dans le Var, portant le bilan des intempéries qui ont frappé la Côte d'Azur ce week-end à quatre morts. "Les services de sécurité et secours engagés sur les inondations dans le Var ont découvert, à Tanneron, deux corps sans vie et le véhicule du couple originaire de Grasse (Alpes-Maritimes) porté disparu", a indiqué la préfecture du Var dans un communiqué.