Malaisie: la pression s'accentue contre les chiites

Syed Mohamad participait en secret à une cérémonie religieuse chiite en Malaisie quand les forces de l'ordre ont surgi et l'ont arrêté avec plusieurs autres dans un raid dirigé contre les pratiquants de cette branche de l'islam officiellement interdite dans le pays d'Asie du Sud-Est.

Des dizaines de chiites ont été appréhendés récemment en Malaisie, où les musulmans sunnites sont majoritaires, et la communauté craint une vague de répression par les autorités.

Les chiites, dont la doctrine et la pratique religieuse diffère de celle des sunnites, disent faire face à des discriminations croissante dans le pays où ils sont accusés de pratiquer une forme "déviante" de l'islam.

Si 60% de la population de 32 millions d'habitants est musulmane en Malaisie, d'importantes minorités hindoues et chrétiennes cohabitent dans le pays sans problème dans l'ensemble.

Mais alors que les musulmans conservateurs gagnent en influence face aux modérés, la petite communauté chiite -- estimée entre 100.000 et 500.000 personnes-- , dont les rites sont interdits dans le pays depuis deux décennies, craint, elle, pour son avenir.

En septembre, des réunions clandestines de chiites pour marquer l'Achoura, commémoration du massacre du petit-fils du prophète Mahomet et ses proches au septième siècle, ont été ciblées par la police et les autorités religieuses.

Alors que Syed et un petit groupe de chiites faisaient leurs dévotions dans un local de l'Etat de Johor, un groupe de vingt représentants des forces de l'ordre a surgi au cours d'un raid.

"Ca a déclenché la peur parmi les fidèles, des femmes et des enfants ont commencé à pleurer", a-t-il raconté à l'AFP.

"Il y avait quatre hommes avec des masques (...) l'un était armé d'un pistolet, m'a accusé de ne pas coopérer et m'a menacé".

- "Climat de peur" -

Syed a été menotté et détenu pendant une nuit avec sept autres fidèles, dont un Singapourien et un Yéménite, et il craint d'être poursuivi par un tribunal islamique.

Il pourrait encourir jusqu'à trois ans de prison et une amende pour avoir pratiqué les rituels chiites. La Malaisie a un double système judiciaire, les tribunaux islamiques étant habilités à traiter les questions religieuses et familiales.

Au cours d'un autre raid près de la capitale malaisienne Kuala Lumpur, Kamil Zuhairi Abdul Aziz, le chef d'une communauté chiite, et 21 personnes ont été appréhendés et des livres et des équipements saisis dans le centre qu'il dirige.

Ces raids ont "créé un climat de peur dans la communauté shiite", explique l'homme de 53 ans à l'AFP.

Si les croyants arrêtés n'ont pas été détenus sur une longue période et qu'aucun d'entre eux n'a a été poursuivi à ce stade, la communauté s'inquiète de tactiques qu'elle pense destinées à les effrayer.

La répression contre la communauté a été déclenchée par une fatwa en 1996, qui dénonçait les chiites comme des musulmans "déviants". Mais elle avait été mise en sourdine ces dernières années.

En 2016 un activiste chiite, Amri Che Mat, a été enlevé alors qu'il se trouvait dans son véhicule, selon des témoins. Une enquête de l'agence de protection des droits de l'homme a désigné la responsabilité de la police dans cette affaire.

De nombreux chiites continuent néanmoins à pratiquer. Ainsi, Kamil Zuhairi Abdul Aziz a récité récemment le Coran devant un groupe de 75 fidèles.

Les chiites "ne vont pas se laisser intimider" par la vague de raids. "Nous ferons preuve de patience face à ces abus et nous continuerons à faire ce que nous devons faire", a-t-il souligné.

Les ONG de défense des droits de l'homme soulignent qu'empêcher les chiites de pratiquer leurs rites est contraire à la liberté religieuse, mais les autorités religieuses malaisiennes s'inquiètent d'une "mauvaise influence" chiite.

"Nous ne voulons pas qu'il y ait des problèmes entre les musulmans ou que des conflits se déclenchent" entre sunnites et chiites, explique Mohamad Zawawi Ahmad Mughni, un responsable religieux de l'Etat de Selangor, proche de Kuala Lumpur. "Les activités des chiites provoquent une gêne chez les sunnites en Malaisie", affirme-t-il.

Le schisme entre sunnites et chiites remonte à la mort du prophète Mahomet, en 632, sur la question du successeur le plus à même de diriger les croyants.