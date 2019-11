Réchauffement climatique: 10% des Belges n'y croient pas

Un sondage a été commandé par EDF, le fournisseur français de l'énergie, à IPSOS. 30 pays ont été interrogés sur leur perception du dérèglement climatique. On apprend qu'une partie de la population belge ne croit pas au dérèglement climatique.

Comment les Belges croient et perçoivent les effets du réchauffement climatique ?

C'est le cas d'un Belge sur dix. Pour ces personnes le réchauffement climatique n'existe tout simplement pas. C'est un petit peu plus que la moyenne mondiale qui serait de 8%. En revanche 25% des Belges reconnaissent l'existence du réchauffement climatique mais ils pensent qu'il n'est pas d' origine humaine. Mises ensemble, ces personnes représentent à peu près un tiers de la population belge, un tiers de climato-sceptiques au sens large du terme, c'est-à-dire des personnes qui contestent les constats des scientifiques en la matière.



Ceux qui croient au réchauffement climatique, eux, sont de plus en plus inquiets par rapport à cette perspective ?



À peu près sept personnes, sept Belges sur dix, se disent plus inquiets qu'il y a cinq ans. C'est un petit peu moins que la moyenne mondiale qui serait de 74%. Que craignent ces Belges ? Par exemple, Venise inondée parce qu'on appelle l'aqua alta. Un phénomène qui est habituel, qui se produit chaque année, mais qui selon les experts serait aggravée par le réchauffement climatique.



Les Belges redoutent aussi les incendies que l'on a vu se produire au mois d'août, ces feux qui ont détruit une partie de la forêt amazonienne, le poumon vert de notre planète. En d'autres termes, ce que les Belges redoutent le plus, c'est la multiplication des événements extrêmes.