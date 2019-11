Mission controversée en Israël: aucun officiel wallon n'y participera

(Belga) Aucun officiel wallon n'accompagnera la mission économique prévue en Israël du 8 au 11 décembre prochains, a affirmé lundi, en commission du Parlement de Wallonie, le ministre-président régional, Elio Di Rupo (PS).

La semaine dernière, Le Soir rapportait que cette mission conjointe de la Région bruxelloise et de la Wallonie faisait grincer des dents du côté d'élus du PS et d'Ecolo, particulièrement sensibles à la question palestinienne. A Bruxelles, l'éventualité d'un report, voire d'une annulation de cette mission, devait être débattue au sein du gouvernement mais la discussion a finalement été reportée. "Selon WBI (Wallonie-Bruxelles International), que j'ai interrogé, c'est en réalité Hub Brussels qui a pris l'initiative de cette mission économique à laquelle 3 ou 4 entreprises wallonnes se sont jointes", a de son côté souligné Elio Di Rupo. "Aucun officiel wallon ne les accompagnera", a-t-il ajouté. "L'absence d'avancées en ce qui concerne le processus de paix, le peu de progrès sur le terrain et la violation, par Israël, d'éléments importants de la convention de Genève nous poussent à la retenue en matière de coopération officielle", a poursuivi le ministre-président wallon. Selon ce dernier, les exportations israéliennes à destination de la Wallonie s'élèvent à quelque 87 millions d'euros. (Belga)