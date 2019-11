Le parlement bruxellois tient une première édition d'une assemblée jeunesse en son sein

(Belga) Le parlement bruxellois s'est prêté, pour la première fois de son existence, lundi, au jeu d'une assemblée de la jeunesse.

Cette journée du "Jeugd Parlement Jeunesse" organisée sur le mode de la simulation parlementaire visait à faire se rencontrer une centaine de jeunes Bruxellois francophones et néerlandophones de dernière année du secondaire, à les familiariser au débat d'idées et à renforcer leur intérêt pour la politique. Au menu de cette édition: un projet d'ordonnance sur la représentation des partis au sein des conseils communaux et l'aménagement de l'espace de campagne électorale, débattu dans le contexte d'un travail en commission et en séance plénière. Depuis douze ans, l'asbl Jeugd Parlement Jeunesse (JPJ) organise annuellement une simulation parlementaire d'une semaine au Sénat à l'attention de jeunes de 18 à 25 ans. Soucieux d'étendre ses activités à des publics scolaires, le JPJ a récemment mis en place le "projet école", une formule condensée d'une journée à destination d'élèves de 16 à 18 ans. Lauréat du prix du Parlement bruxellois, qui lui a été décerné en juin 2019, le JPJ y organisera une deuxième simulation parlementaire le 24 mars prochain. Les quatre écoles écoles inscrites à l'édition de lundi étaient l'Athénée Royal André Thomas, le Collègue Saint Michel, het Instituut Anneessens Funck et l'Atheneum Brussel. (Belga)