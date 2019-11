France: un corps momifié dans la baignoire d'une personne âgée près de Rouen

(Belga) Un corps momifié a été retrouvé vendredi près de Rouen dans la baignoire d'une personne âgée qui affirme qu'il s'agit de son fils mort depuis six ans, a-t-on appris lundi de source policière.

"Une femme de 82 ans a été secourue vendredi par des pompiers pour une déshydratation" chez elle à Mont-Saint-Aignan, dans l'agglomération de Rouen, a précisé cette source. "A cette occasion, elle a expliqué que le corps de son fils, mort depuis six ans, se trouvait dans la baignoire", a poursuivi cette source. Cette dame, "qui n'a plus vraiment toute sa tête" et a été hospitalisée, a aussi raconté "qu'elle habillait et lavait son fils alors que ce dernier était décédé", a ajouté la source policière. Sollicité par l'AFP, le parquet n'a pas souhaité s'exprimer, indiquant simplement "que l'enquête ne fait que débuter". "Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte. Il s'agit de connaître les causes précises du décès. Il s'agit aussi de confirmer s'il s'agit bien du fils de cette dame", a poursuivi la source policière, ajoutant qu'une autopsie aurait lieu "dans la semaine". (Belga)