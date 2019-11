Facebook lance une application pour rémunérer les utilisateurs participant à des enquêtes

Facebook a lancé lundi Viewpoints, une application qui propose de rémunérer les utilisateurs acceptant de participer à des missions, des enquêtes et des études.

Pour créer un compte sur Viewpoints, l'utilisateur doit fournir un certain nombre d'informations comme son nom, son adresse e-mail, son lieu de résidence, sa date de naissance et son sexe.

L'application l'invite ensuite à participer à différents programmes, qui peuvent être des questionnaires en ligne ou des tests de produits.

Le premier programme proposé est une "enquête sur le bien-être" dont le but est, selon Facebook, de "concevoir de meilleurs produits pour limiter l'impact négatif des réseaux sociaux et d'améliorer leurs avantages".

Une fois un programme achevé, l'utilisateur reçoit des points qu'il peut accumuler pour recevoir de l'argent, transféré via PayPal.

Souvent critiqué pour l'utilisation des données personnelles de ses membres, Facebook a assuré que les informations fournies à Viewpoints seraient protégées.

"Nous ne vendrons pas les informations recueillies sur cette application à des tierces parties. Nous ne partagerons pas publiquement votre activité Viewpoints sur Facebook ou sur d'autres comptes liés sans votre permission. Et vous pouvez mettre un terme à votre participation à tout moment", a assuré le responsable produit, Erez Naveh, dans un billet de blog.

Viewpoints est réservé aux personnes de 18 ans et plus, qui résident aux Etats-Unis et possèdent un compte Facebook. Le groupe a dit vouloir lancer l'application dans d'autres pays dès l'an prochain.