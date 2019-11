Gaëlle Buisseret déclarée coupable du meurtre de son compagnon Steve Depla

Le jury de la cour d'assises du Hainaut a prononcé, lundi, la culpabilité de Gaëlle Buisseret pour le meurtre de Steve Depla, commis le 29 janvier 2018 à Trivières. Le jury n'a pas retenu l'excuse de provocation. Steve Depla avait été tué d'un coup de couteau porté au thorax, lors d'une rixe avec sa compagne. Le débat sur la peine aura lieu mardi.

Rappel des faits

Le 29 janvier 2018, peu après 20h, la police a été appelée à intervenir sur la place de la Chapelle-aux-Puits à Trivières où un homme était blessé après avoir reçu un coup de couteau. Steve Depla est mort, une heure plus tard, au sein de l'hôpital de Jolimont. Gaëlle Buisseret, sa compagne, a tenté de faire croire que le coup avait été porté par un inconnu mais un policier avait retrouvé une goutte de sang frais dans l'habitation.

Ils ont ensuite appris que, durant la soirée, une énième dispute avait éclaté dans ce couple qui consommait drogue et alcool. Gaëlle Buisseret a été inculpée de meurtre et placée sous mandat d'arrêt le 31 janvier 2018. Elle a bénéficié d'un bracelet électronique le 13 décembre 2018 et remise en liberté le 27 juin dernier.

Lundi, elle a été privée de liberté par le ministère public qui a ordonné la mise à exécution de la prise de corps. Mardi, la chambre des mises en accusation lui a octroyé un bracelet électronique. Cependant, Gaëlle Buisseret a comparu détenue, jeudi.