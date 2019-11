C'est à n'y plus rien comprendre: les propriétaires de panneaux photovoltaïques devraient finalement payer une TAXE en 2020

Le fameux "tarif prosumer", que certains appellent "taxe", est une contribution des propriétaires de panneaux photovoltaïques aux coûts du réseau électrique. Il devrait finalement bien être appliqué dans quelques semaines, alors qu'il avait été annulé récemment. En cause: un imbroglio politique totale, un manque de clarté dans le dernier décret du nouveau gouvernement. Le Soir dévoile l'information ce mardi.

Le gouvernement wallon voulait reporter de cinq ans l'augmentation de la facture prévue pour les détenteurs de panneaux solaires. Mais la marche arrière est impossible: le tarif augmentera bel et bien dès janvier, rapporte Xavier Counasse, dans Le Soir de ce mardi.



Depuis 2014, le régulateur wallon de l'énergie, la Cwape, souhaite modifier la tarification pour que les propriétaires de panneaux photovoltaïques contribuent davantage à l'utilisation du réseau électrique. On en avait parlé avec ORES, le principal gestionnaire en Wallonie, en évoquant le cas de Géralde et du trop plein de panneaux dans certains quartiers.

Un tarif prosumer qui divise

C'est ce qui est appelé le "tarif prosumer" (d'aucuns parlent de "taxe") et doit entraîner une augmentation de la facture pour les propriétaires de panneaux. Tout était coulé dans le bronze depuis quelques années. Mais ce tarif divise: les propriétaires sont mécontents, on le comprend, mais d'autres estiment que ça serait un frein au développement pourtant essentiel des énergies renouvelables.

Le gouvernement wallon, MR en tête, voulait donc finalement annuler ce tarif et prévoyait de reporter de cinq ans l'entrée en vigueur de la redevance maudite. Ce que le nouveau gouvernement wallon (PS-MR-Ecolo) essaie de faire actuellement, il a d'ailleurs déposé un décret qu'il espère faire ratifier avant le 31 décembre 2019 (un sacré challenge).

Un texte pas assez contraignant pour la Cwape

Mais la réalité est autre. Le ministre wallon de l'Energie, Philippe Henry (Ecolo), vient de déposer comme prévu un avant-projet de décret. Ce texte stipule simplement que "la Cwape veille à ce que (sa) méthodologie tarifaire n'ait pas d'incidence négative significative sur les droits conférés" aux prosumers, et ce "jusqu'au 31 décembre 2024".

Le gouvernement laisse ainsi toute la liberté d'agir à la Cwape. Or, le régulateur défend bec et ongles son tarif prosumer depuis des mois. Et il ne va pas se faire prier pour démontrer qu'il ne présente rien de "significativement négatif", écrit Le Soir. Autrement dit, ce tarif sera bel et bien appliqué dès janvier, d'après le quotidien, qui évoque plusieurs sources anonymes mais sûres.

Plusieurs centaines d'euros par an

Rappelons que ce tarif sera lié à la production d'électricité non consommée directement par les propriétaires de panneaux photovoltaïques. Des calculs assez complexes qui vont faire augmenter leurs factures annuelles de plusieurs dizaines ou centaines d'euros. Au total, la Cwape s'attend à pouvoir dégager 59 millions d'euros supplémentaires pour l'entretien indispensable du réseau électrique, qui rappelons-le, n'a pas été conçu techniquement pour gérer un afflux d'énergie renouvelable en provenance des particuliers.

Ce tarif prosumer évitera que la facture des Wallons ne possédant pas de panneaux solaires n'augmentent encore en 2020.