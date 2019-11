Tentative de phishing via de faux SMS de Proximus: le parquet de Bruxelles ouvre une enquête

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête sur une forme de phishing selon laquelle des personnes reçoivent un SMS censé provenir de l'entreprise de télécommunications Proximus, a-t-il annoncé mardi. Le journal La Capitale a fait état, samedi, d'une dizaine de plaintes déposées auprès de la zone de police Marlow (Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem) pour tentative de phishing.

Les plaignants ont dit avoir reçu des SMS suspects provenant en apparence de Proximus. Ces messages, envoyés du numéro 8850, annoncent au destinataire qu'il a erronément payé deux fois une facture Proximus et que l'entreprise souhaite donc le rembourser.

Les messages contiennent un lien menant à une page web Proximus contrefaite, sur laquelle il est demandé à la victime de saisir son "Digipass" et de suivre les étapes qui s'affichent et qui aboutissent à débiter son compte bancaire, non à le créditer.

Sur son site internet, Proximus rappelle également les gestes indispensables pour éviter les fraudes et arnaques.