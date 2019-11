Le prix de l'électricité en Belgique parmi les plus chers d'Europe

Seules les familles allemandes et danoises paient davantage que les Belges pour leur électricité au sein de l'Union européenne, indique mardi l'office statistique européen Eurostat, sur la base des chiffres pour le premier semestre de l'année.



Le prix de l'électricité pour les familles européennes s'élève en moyenne à 21 euros pour 100 kWh mais il existe des différences importantes entre les pays. La facture est la plus chère en Allemagne (30,9 euros pour 100 kWh), devant le Danemark (29,8 euros) et la Belgique (28,4 euros). Le prix de l'électricité est le moins cher en Bulgarie (9,9 euros), en Hongrie (11,2 euros) et en Lituanie (12,5 euros).

Pour le prix du gaz naturel par contre, la Belgique se situe sous la moyenne européenne avec 5,54 euros pour 100 kWh (6 euros en Europe). Les prix les plus chers concernent la Suède (11,8 euros), les Pays-Bas (9,2 euros) et le Danemark (8,6 euros).