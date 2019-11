Avoirs criminels: un rapport préconise de "muscler" l'Agence de recouvrement

Un rapport parlementaire remis mardi à la ministre de la Justice préconise de renforcer l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), en créant 16 antennes régionales pour mieux saisir et identifier les biens mal acquis.

Les députés Jean-Luc Warsmann (LR) et Laurent Saint-Martin (LREM) ont annoncé à la presse avoir présenté "34 mesures" pour "améliorer et généraliser la procédure de saisie et confiscation" des "biens mal acquis", fruits de la criminalité organisée ou de la délinquance économique et financière, sur l'ensemble du territoire français.

Voitures de luxe, villas, monceaux d'argent liquide: l'Agrasc a battu en 2018 ses propres records. Elle a saisi 800 immeubles lors d'enquêtes avant jugement (en hausse de 13%), 5.100 biens mobiliers (cave à vin, bateaux etc., en hausse de 130%), 76 millions d'euros en liquide et 111 millions d'avoirs bancaires.

L'agence "fonctionne bien", mais peut faire mieux, analysent les deux parlementaires. "Nous devons muscler et renforcer l'Agrasc", établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministères de la Justice et du Budget, a déclaré Laurent Saint-Martin.

Dans leur rapport intitulé "Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner", les députés plaident pour un investissement de 8,13 millions d'euros pour "recruter 128 équivalents temps plein", mais aussi pour "déployer en binôme des assistants spécialisés dédiés à l'appréhension des avoirs criminels" dans les juridictions.

L'idée est de "généraliser les bonnes pratiques" pour renforcer l'efficacité de l'agence en commençant par mieux identifier le patrimoine frauduleux. Aujourd'hui, il arrive que l'interpellation d'un réseau de trafiquants soit "reporté d'une semaine" car on n'a pas pu localiser le patrimoine et les comptes en banque, a dit Jean-Luc Warsmann.

Concernant les "biens mal acquis" par des dirigeants étrangers en France, les députés plaident pour un "modèle de restitution sur mesure", avec la création d'une cellule ad hoc au sein du ministère des Affaires étrangères pour "mettre en oeuvre un mécanisme de réaffectation sociale des BMA" via le financement de projets de développements par l'Agence française de développement (AFD) "au profit des populations victimes de corruption internationale".

Ils préconisent aussi d'accélérer les procédures, par exemple en obligeant les magistrats à "statuer dans les trois mois pour décider de la vente d'un bien", ce qui réduirait les frais d'entretien du bien.

"Ce travail, c'est un outil formidable pour dire que le crime ne paie pas", a réagi la garde des Sceaux Nicole Belloubet, indiquant que le gouvernement allait maintenant "étudier ces propositions".