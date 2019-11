Elon Musk accepte le défi lancé par Ford sur son cybertruck

(Belga) Elon Musk, le patron de Tesla, s'est dit prêt à faire livrer à Ford un modèle de son futur cybertruck afin de relever un défi lancé par un responsable du fabricant de Détroit.

Les deux constructeurs automobiles se livrent une guéguerre par réseaux sociaux interposés depuis la présentation par Tesla, jeudi dernier à Los Angeles, de son pick-up électrique futuriste. A cette occasion, une courte vidéo avait été diffusée où l'on pouvait voir le véhicule de Tesla tracter aisément le pick-up F-150 de Ford, un clip par la suite partagé par Elon Musk sur son compte Twitter et vu par près de 13 millions de fois. "Hey @elonmusk, envoie-nous un cybertruck et on fera un test pour comparer ce qui est comparable", a tweeté lundi Sundeep Madra, le vice-président de l'incubateur Ford X. "C'est parti", s'est empressé de répondre le patron de Tesla. L'entrepreneur milliardaire s'est targué d'avoir enregistré 200.000 pré-commandes de son cybertruck. Sa présentation avait pourtant été entachée d'un couac devenu viral. Un collaborateur de la firme avait lancé une masse en acier contre une vitre blindée du véhicule qui s'était enfoncée sous le coup, arrachant un juron à Elon Musk. Une deuxième tentative avait endommagé une autre vitre. Elon Musk a tenté d'expliquer ce raté: selon lui, l'impact provoqué par un coup de marteau, porté sur la porte du pick-up avant que la masse ne soit lancée, a "fissuré la base de la vitre". "C'est pourquoi la masse en acier n'a pas rebondi. On aurait dû lancer la masse d'abord, et ensuite frapper la porte avec le marteau. La prochaine fois...", a tweeté le patron de Tesla.