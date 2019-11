Les clients BASE touchés par un gros bug: ils reçoivent un message de surfacturation

"J’ai reçu un message de base cet après me disant que j’avais atteint ma limite internet à l’étranger de 60 euros pourtant, je n’ai pas quitté la Belgique", nous écrit Véronique l’une de nos internautes via notre bouton orange Alertez-nous. Vous êtes très nombreux à nous signaler avoir reçu un message de l’opérateur Base aujourd’hui indiquant que vous vous trouviez à l’étranger et que vous alliez devoir vous acquitter d’un montant important. L'accès à la 4G était également impossible durant un long moment.

Joint par notre rédaction, la compagnie Base confirme être touchée par un souci technique. Coralie Miserque, du service communication de Base, nous informe qu’une réunion est en cours afin d’apporter une solution à ce problème. Elle nous en dit plus: "Entre 17h et 18h, toutes les personnes qui se sont connectées à leur data (4G) ont été considérées comme étant à l'étranger." Résultat, les clients ont immédiatement reçus un message automatique les informant qu'ils avaient dépassé leur forfait.

Le problème est désormais résolu et l'accès à la 4G est revenu à la norme. En ce qui concerne la surfacturation, BASE fait savoir que les clients n'ont rien à faire et que durant les jours à venir la situation va être réglée au cas par cas.