Argentine : le président élu Fernandez refuse le reste du prêt du FMI

(Belga) Le président élu argentin, Alberto Fernandez, a annoncé mardi qu'il ne demanderait pas le décaissement des 11 milliards de dollars restants sur un prêt de 57 milliards accordé en 2018 par le Fonds monétaire international (FMI).

"Ce que je veux, c'est arrêter de demander et qu'ils me laissent rembourser", a déclaré M. Fernandez, qui entrera en fonction le 10 décembre. "J'ai un gros problème et je vais réclamer 11 milliards de plus?", a ajouté le président élu, interrogé sur la radio locale Con Vos, en référence à la grave crise économique qui frappe l'Argentine. (Belga)