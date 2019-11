39 corps à bord d'un camion en Angleterre - Les premiers corps rapatriés au Vietnam

(Belga) Les premiers corps de migrants vietnamiens retrouvés morts fin octobre dans un camion frigorifique près de Londres ont été rapatriés mercredi matin au Vietnam, a appris l'AFP auprès d'un agent de la sécurité aéroportuaire.

L'avion de la compagnie Vietnam Airlines en provenance du Royaume-Uni a atterri à l'aéroport d'Hanoï tôt dans la matinée "avec 16 corps à bord (...) nous attendons de transférer les corps aux autorités locales", a déclaré à l'AFP un agent de la sécurité aéroportuaire sous couvert d'anonymat. Les corps seront rendus dans la journée à leurs familles, afin qu'elles puissent organiser les funérailles. Les 23 autres corps devraient être rapatriés dans les prochains jours. Les cadavres de 31 hommes et 8 femmes, dont deux adolescents de 15 ans, avaient été retrouvés le 23 octobre, entassés dans un conteneur dans la zone industrielle de Grays, à l'est de Londres. Le conteneur provenait du port belge de Zeebruges. Ce drame, qui a soulevé un tollé international, a mis en lumière les dangers encourus par les immigrés clandestins, notamment du fait de trafiquants sans scrupules qui profitent de leur vulnérabilité. Les Vietnamiens candidats à l'exil finissent souvent dans des bars à ongles ou des fermes à cannabis illégales au Royaume-Uni, réduits à un état de semi-esclavage. Nombre des victimes étaient originaires de régions pauvres du centre du Vietnam, qui vivent tant bien que mal de la pêche, de l'agriculture ou de l'industrie. Et les familles s'endettent à hauteur de milliers de dollars pour envoyer l'un des leurs au Royaume-Uni. (Belga)