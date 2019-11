Le programme de Paul Magnette de plus en plus clair: les trois mesures phares qui écartent la N-VA

Les contours du programme proposé par Paul Magnette se dessinent plus précisément. Jusqu'à présent, l'informateur n'avait fait que lister ses priorités. Mais depuis mardi, son document de travail de 60 pages fuit dans la presse. Des mesures plus détaillées qui penchent, sans surprise, à gauche. On note trois éléments importants.

Tout d'abord, une modernisation de l'état. Paul Magnette veut travailler sur la "complexité institutionnelle" du pays et resserrer les liens entre les différents niveaux de pouvoir. Dans ce chapitre figure la suppression du Sénat, déjà évoquée, qui semble mettre tous les partis d'accord. Il propose aussi de continuer la réforme des statuts des élus et d'instaurer une circonscription fédérale.

Deuxième point: les enjeux climatiques. Dans son rapport Paul Magnette fixe un objectif, celui de la neutralité carbone. Pour ce faire il mise, entre autre, sur la mobilité verte. Avec un réinvestissement de 3 milliards d'euros supplémentaires dans la SNCB et Infrabel. Les voitures de société sont aussi dans le viseur. Dès 2030, fini les avantages fiscaux sauf si les véhicules sont zéro émission.

Enfin: la politique migratoire. Plus de visite domiciliaire, moins de détention administrative et surtout plus d'enfant en centre fermé. Le président du PS veut aussi un accès facilité au territoire si les personnes répondent aux besoins du marché du travail.

Le tout forme un sacré pied-de-nez à la N-VA. Paul Magnette vise clairement la coalition arc-en-ciel sans le parti nationaliste…