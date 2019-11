La Wallonie investit un million d'euros dans NewB, qui doit encore trouver plus de 4 millions d'ici minuit

Le gouvernement wallon a donné mercredi son feu vert à un investissement d'un million d'euros dans NewB, la coopérative qui veut se muer en banque "éthique et durable". Cette annonce intervient alors que levée de fonds de NewB, qui doit réunir 30 millions d'euros pour pouvoir espérer obtenir son agrément bancaire, se termine ce mercredi.

"A travers ce geste, le gouvernement wallon soutient la dynamique citoyenne qui s'inscrit pleinement dans l'objectif de transition sociale, économique et environnementale de la déclaration de politique régionale 2019-2024", explique l'exécutif régional dans un communiqué. La Société wallonne d'économie sociale marchande (SOWECSOM) a été désignée par le gouvernement wallon pour prendre, via une mission déléguée, cette participation financière au capital de la société NewB. "Si cet engagement financier incarne cette dynamique citoyenne, éthique et durable, il n'implique pas pour autant de validation du business model de la part du gouvernement", souligne encore ce dernier.



Concrètement, un versement de 400.000 euros interviendra dans un premier temps. Une somme complémentaire de 600.000 euros pourra également être dégagée dans le cas où NewB ne parviendrait pas à atteindre, ce mercredi, l'objectif de 30 millions d'euros d'apport de capital. A la mi-journée, à quelques heures de la fin de la période de levée de fonds, le compteur placé sur le site internet de la coopérative mentionnait un montant de 24,166 millions d'euros déjà versés par 39.758 investisseurs.