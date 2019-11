Franck Dubosc présentateur du journal: l'idée étonnante du nouveau film de Michel Denisot

Ce mercredi dans les sorties cinéma du jour, un film consacré à l'univers de la télévision, plus précisément à l'univers des journaux télévisés. "Toute ressemblance", réalisé par Michel Denisot, avec Franck Dubosc, qui joue le rôle d'un présentateur de journaux télévisés qui se croit tout puissant grâce à ses très bonnes audiences.

"Mon paradis et c'est ça : avoir tous vos yeux braqués sur moi tous les soirs". Bienvenue à la grande chaîne où Cédric, son gérant, se prend pour Dieu. Toute ressemblance avec la réalité est bien entendu assumée.

"C'est une histoire qui se déroule dans le monde dans lequel j'ai vécu pendant cinquante ans mais qui se déroule aujourd'hui et qui s'adresse au public, pas aux gens du milieu parce que les gens de milieu connaissent un peu ce que je raconte, présente Michel Denisot. L'homme de télévision poursuit : "Je me suis servi de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai côtoyé ces dernières années pour créer des personnages. Mais dans chaque personnage tout est vrai mais n'appartient pas à tout le monde"

Mais pourquoi Franck Dubosc dans un rôle qui n'est pas que comique ? "Franck est un gros bosseur comme tous les gens qui ont du succès en général, c'est des gros bosseurs. Mais lui je le sais, raconte Michel Denisot. On est allé à TF1 pendant deux jours et là on a vécu entre guillemets avec Gilles Bouleau, on a suivi le journal [...] Il s'installait au plateau de vingt heures, il a pris les postures, le ton, le travail au prompteur etc."



Un peu caricatural, le film se veut néanmoins très proche de la réalité d'une chaîne de télévision.

Qui a servi de modèle ? Une femme, un homme, un présentateur du week-end, un autre de la semaine ? En fait, il pourrait s'agir d'une figure des années quatre-vingts, Yves Mourousi, qui osait tout. Y compris s'asseoir sur le bureau de François Mitterrand. "Il y a un peu de Mourousi sûrement parce que c'est la personne avec qui j'ai appris mon métier. J'ai travaillé pendant trois ans avec lui, explique le réalisateur. Il y a un clin d'oeil aussi avec la présence de sa fille Sophie qui joue dans le film [...] Yves est un personnage romanesque comme il n'y en a plus aujourd'hui. D'abord c'est plus possible puisque maintenant, plus rien n'est confidentiel donc ça implique des vies beaucoup plus est aseptisées".

Michel Denisot conclut en citant Boris Vian : "Cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée".